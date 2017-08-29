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ЭКОНОМИКА РБ


СЛОНИМСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МИЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА ФАКТЫ СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА, ИСКАЖЕНИЯ СТАТОТЧЕТНОСТИ И ВЫМАНИВАНИЯ КРЕДИТА
13:03 29.08.2017

По материалам проверки Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований районной прокуратурой возбуждено два уголовных дела по фактам служебного подлога и искажения статотчетности (ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса Беларуси), а также выманивания кредита (ч. 1 ст. 237 УК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, фигурантами уголовных дел стали два человека – руководитель сельхозпредприятия Слонимского района и индивидуальный предприниматель, состоявший с хозяйством в договорных отношениях.

Договор на предмет оказания услуг по составлению итоговой бухгалтерской отчетности за 2015 год был заключен между сельхозпредприятием и предпринимателем в начале 2016 года. После изучения показателей исполнитель сделал вывод о фактической убыточности хозяйства, но вместо оформления достоверных бухгалтерских документов, он уточнил предпочтения руководства: показывать реальные убытки или «делать прибыль»? Руководитель предпочел показать в бумагах не убыточность хозяйства, а его мифическую прибыль. Путем манипуляций с цифрами сельхозпредприятие получило готовый бухгалтерский баланс за 2015 год с отражением «прибыльной работы» и отчиталось о ней перед Слонимским райисполкомом. В результате «предприимчивый» руководитель этого хозяйства не был привлечен к ответственности в отличие от других руководителей сельхозорганизаций, не скрывавших реальное положение дел.

Данные подложного бухгалтерского баланса были представлены в органы государственной статистики. Более того, скрыв факт убыточности, сельхозпредприятие получило в банке кредит.

В настоящее время расследование выявленных финансовой милицией фактов окончено. Руководитель хозяйства вместе с индивидуальным предпринимателем ждут рассмотрения уголовных дел в суде.
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