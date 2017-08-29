Конференция педагогических работников Минской области прошла в Молодечно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек: представители органов государственного управления, общественных организаций, лидеры профсоюзного движения, педагоги.

В рамках конференции была организована работа интерактивных площадок, руководители учреждений образования и педагоги во время вебинаров обсуждали актуальные проблемы образования, особенности организации образовательного процесса в условиях профильного обучения, современные технологии, методы и средства обучения по обновленным программам и новым учебным пособиям.

На пленарном заседании заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко сообщила о том, что в новых учебниках акцент сделан на задания с белорусским контекстом и практические знания. Она обратила особое внимание на то, что каждое занятие и мероприятие в школе должны содержать воспитательный потенциал. "Этот принцип заложен в обновленных учебных программах. Например, если раньше на уроках английского языка мы учили детей рассказывать о достопримечательностях Англии, сегодня учим тому, чтобы они могли представить иностранцам Беларусь".

По информации замминистра, в обсуждении обновленных учебных пособий с мая по 1 августа приняли участие около 5 тыс. педагогов: "Проделана значительная работа, мы получили большое количество предложений и замечаний. Учебные программы стали результатом нашего общего труда. Насколько успешным будет их внедрение в жизнь школы, теперь зависит от педагогов".

В числе задач на перспективу Раиса Сидоренко указала на необходимость решения вопроса методического сопровождения дошкольного образования и повышение профессионального уровня работников детских садов.