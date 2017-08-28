В июле–августе 2017 года специалисты «Беллесозащиты» провели анализ результатов радиационного обследования отобранных проб грибов и ягод на содержание цезия-137. Пробы были отобраны в лесных кварталах с плотностью загрязнения почв цезим-137 до 2 Ки/км2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», результаты радиометрических измерений 2017 года показали превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах: в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении – 19% от проверенных проб грибов; в Гомельском ГПЛХО – 45%; в Гродненском ГПЛХО – 10%; в Минском ГПЛХО – 40%; в Могилевском ГПЛХО – 25%.

Высокие уровни содержания цезия-137 в грибах были зафиксированы во многих лесхозах, в том числе – в Чериковском Могилевской области (2148 Бк/кг в сыроежках), Березинском Минской области (3380 Бк/кг в сыроежках), Лельчицком Гомельской области (6851 Бк/кг в белых грибах), Столинском Брестской области (5200 Бк/кг в лисичках).

Ягоды и грибы собирают в лесных кварталах с плотностью загрязнения до 2 Ки/км2; для сбора ягод и грибов подбирают лесные кварталы с наименьшим загрязнением почв радионуклидами; собранные ягоды и грибы проверяют на содержание радионуклидов; допустимое содержание цезия-137 в ягодах – 185 Бк/кг, в грибах – 370 Бк/кг (РДУ-99).

В ГУ «Беллесозащита» отмечают, что в «дарах леса» проверяется содержание радионуклида цезий-137, проводится сравнение с допустимыми уровнями, установленными в гигиеническом нормативе РДУ-99, с результатами измерений в предыдущие годы. Сравнение результатов радиационного контроля в течение последних пяти лет показывает, что содержание цезия-137 в ягодах и грибах постепенно уменьшается. Это объясняется естественным радиоактивным распадом цезия-137, снижением его подвижности в почве, доступности перехода с питательными веществами в растительность.

При общей тенденции к уменьшению активности радионуклидов в лесной продукции, уровни загрязнения ягод цезием-137 сохраняются на высоком уровне – до 28% ягод черники от всех проверенных в год превышают допустимый уровень 185 Бк/кг (РДУ-99).

Уровни загрязнения грибов цезием-137 также сохраняются на высоком уровне – до 37% свежих грибов от всех проверенных в год превышают допустимый уровень 370 Бк/кг (РДУ-99).

Поэтому сбор ягод и грибов разрешен на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 менее 2 Ки/км2. Ягоды и грибы, собранные в лесных кварталах с плотностью загрязнения от 1 до 2 Ки/км2 следует проверять, чтобы убедиться в их качестве – не превышении допустимого уровня.