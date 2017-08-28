Своеобразные технопарки на базе районных ресурсных центров планируют создать в столице. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на педагогическом форуме «Столичное образование: базовые ценности в современном формате» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

«Это необходимо для популяризации среди детей и молодежи достижений науки, инноваций и возможностей IT-технологий, — подчеркнул М. Мирончик. — Такой объект по поручению Главы государства уже формируется в Минском Дворце детей и молодежи. Это будет центр инновационных практик «Технопарк», который ориентирован на подготовку лидеров в сферах инновационных технологий, инженерии, дизайна и архитектуры. В перспективе знакомиться с современными направлениями здесь будут не только дети, но и учителя».