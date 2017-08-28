|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОПАРКИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В КАЖДОМ РАЙОНЕ МИНСКА
12:09 29.08.2017
Своеобразные технопарки на базе районных ресурсных центров планируют создать в столице. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил на педагогическом форуме «Столичное образование: базовые ценности в современном формате» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.
«Это необходимо для популяризации среди детей и молодежи достижений науки, инноваций и возможностей IT-технологий, — подчеркнул М. Мирончик. — Такой объект по поручению Главы государства уже формируется в Минском Дворце детей и молодежи. Это будет центр инновационных практик «Технопарк», который ориентирован на подготовку лидеров в сферах инновационных технологий, инженерии, дизайна и архитектуры. В перспективе знакомиться с современными направлениями здесь будут не только дети, но и учителя».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2017
Курсы в банках
на 29.08.2017
Конвертация в банках
на 29.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте