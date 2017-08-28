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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ СЕВ ОЗИМОГО РАПСА
11:53 29.08.2017

В Могилевской области завершают сев озимого рапса.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по данным на утро 29 августа, работы выполнены на 57,6 тыс. га, что составляет 96% от плана. С заданием справились тринадцать районов – Белыничский, Бобруйский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Кировский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, Славгородский, Чаусский и Чериковский.

В ближайшее время планируют перешагнуть 100-процентный рубеж аграрии Глусского и Хотимского районов, где посеяно 98% и 97% площадей соответственно. Наибольшие объемы работ в оптимальные сроки предстоит проделать сельхозорганизациям Климовичского и Осиповичского районов. Здесь засеяно лишь 76% и 77% соответственно.

Вместе с тем дождливая погода отрицательно сказалась на темпах уборки зерновых и зернобобовых культур, которая в Могилевской области вступила в завершающую стадию. Так, скошено 307 тыс. га, что составляет 97% планируемых к уборке площадей. Намолот превышает 1,1 млн т при средней урожайности 36,2 ц/га. За прошедший день из-за непогоды в регионе удалось убрать менее 1% площадей. Вместе с тем восемь районов из 21-го уже завершили жатву.
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