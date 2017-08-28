По состоянию на 28 августа 2017 года количество возвратившихся решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель в среднем по республике составляет 53%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, по областям процентное соотношение следующее: Могилевская – 67%; Минская – 41%; Гродненская – 54%; Гомельская – 26%; Витебская – 69%; Брестская – 62%.

По состоянию на 28 августа 2017 в Регистр стоимости внесена кадастровая стоимость уже по 35% территорий.

При несогласии землевладельца, землепользователя, арендатора, собственника земельного участка (далее – землепользователь) с кадастровой стоимостью предоставленного ему земельного участка он может обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением об обжаловании кадастровой стоимости земельного участка в течение шести месяцев с даты внесения результатов кадастровой оценки в Регистр стоимости.

К заявлению об обжаловании кадастровой стоимости земельного участка прилагаются заключение и отчет об оценке рыночной стоимости в текущем использовании земельного участка, подготовленные в рамках независимой (индивидуальной) оценки в соответствии с требованиями законодательства (указ №615 от 13 октября 2006 года «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»).

Независимая оценка рыночной стоимости в текущем использовании земельного участка проводится в ценах на дату проведения кадастровой оценки за счет средств землепользователя, подавшего заявление об обжаловании кадастровой стоимости земельного участка. Независимая оценка рыночной стоимости в текущем использовании земельного участка проводится в предположении, что оцениваемый земельный участок находится на праве частной собственности без учета имущественных прав и ограничений (обременений) прав на него, зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

В случае если рыночная стоимость в текущем использовании земельного участка отличается на 15 и более процентов для земельных участков, расположенных в городе Минске и областных центрах, и на 20 и более процентов для земельных участков, расположенных в других населенных пунктах и за их пределами от его кадастровой стоимости, в качестве кадастровой стоимости принимается рыночная стоимость в текущем использовании земельного участка, которая утверждается решением соответствующего местного исполнительного комитета и в установленном порядке вносится в Регистр стоимости. В иных случаях кадастровая стоимость земельного участка не пересматривается.

В соответствии с Приложением 4 «Функциональное использование земельных участков (виды оценочных зон)» Налогового кодекса Беларуси виду функционального использования земель «жилая усадебная зона» соответствуют земельные участки со следующим целевым назначением: земельные участки для размещения объектов усадебной жилой застройки (строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, традиционных народных промыслов),земельные участки организаций, осуществляющих хранение транспортных средств физических лиц, гаражных кооперативов, кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, физических лиц для строительства (установки) и обслуживания гаражей, ведения коллективного садоводства, дачного строительства и огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, а также для служебных земельных наделов, предоставленных гражданам районными исполнительными и распорядительными органами из земель запаса и земель лесного фонда; виду функционального использования земель «рекреационная зона» соответствуют земельные участки со следующим целевым назначением: земельные участки для размещения объектов природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения.