Мобильный оператор МТС представил новый тарифный план «Бизнес Unlim» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вместо пакетов минут новым абонентам оператор предложил голосовой безлимит — звонки в сети всех мобильных операторов Беларуси и на городские телефоны без ограничений. А пакеты интернета заменил на доступ в сеть по принципу «Открытый интернет».

Стоимость безлимитного общения — 9,9 рублей с НДС в месяц за одну SIM-карту. Для новых абонентов действует скидка: ежемесячная плата за одну SIM-карту в первые 90 дней составит 4,95 рублей с НДС.

Теперь бизнесу доступна упрощенная схема управления расходами на связь. Безлимитные звонки во все сети от МТС за 9,9 рублей в месяц получает каждый сотрудник, а уже объем интернета работник выбирает и расходует по ситуации. В результате компания оплачивает фактически израсходованный интернет-трафик.