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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
11:38 29.08.2017
Мобильный оператор МТС представил новый тарифный план «Бизнес Unlim» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, вместо пакетов минут новым абонентам оператор предложил голосовой безлимит — звонки в сети всех мобильных операторов Беларуси и на городские телефоны без ограничений. А пакеты интернета заменил на доступ в сеть по принципу «Открытый интернет».
Стоимость безлимитного общения — 9,9 рублей с НДС в месяц за одну SIM-карту. Для новых абонентов действует скидка: ежемесячная плата за одну SIM-карту в первые 90 дней составит 4,95 рублей с НДС.
Теперь бизнесу доступна упрощенная схема управления расходами на связь. Безлимитные звонки во все сети от МТС за 9,9 рублей в месяц получает каждый сотрудник, а уже объем интернета работник выбирает и расходует по ситуации. В результате компания оплачивает фактически израсходованный интернет-трафик.
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