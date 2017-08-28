ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ДО 31 АВГУСТА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

11:20 29.08.2017 В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе с 28 по 31 августа проводится ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в связи с этим движение транспорта может быть затруднено.