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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ДО 31 АВГУСТА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРУДНЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
11:20 29.08.2017
В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе с 28 по 31 августа проводится ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в связи с этим движение транспорта может быть затруднено.
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