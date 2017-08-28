ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ С 29 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

10:43 29.08.2017 Распоряжением премьер-министра № 297р от 25.08.2017 г. создан организационный комитет по подготовке и проведению Белорусского промышленного форума. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, возглавил его заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Оргкомитету поручено обеспечить подготовку и проведение с 29 мая по 1 июня 2018 г. в Минске Белорусского промышленного форума.