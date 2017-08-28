В Оршанском районе планируется создание льняного холдинга и швейного кластера. Такая информация прозвучала на состоявшемся в Министерстве экономики 25 августа заседании рабочей группы по разработке проекта программы комплексного развития Оршанского района на период до 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, заместитель министра экономики Александр Червяков перечислил 4 ключевые направления проекта программы - промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, развитие малого и среднего предпринимательства – и обозначил точки роста по каждому из них.

Относительно промышленного блока актуальны задачи по восстановлению устойчивости в работе и модернизации республиканских организаций (Минпрома и Минстройархитектуры), созданию на территории района льняного холдинга и швейного кластера.

Приоритетом в развитии АПК района замминистра экономики назвал создание вертикально-интегрированной структуры на базе Оршанского комбината хлебопродуктов с собственной кормовой базой и глубокой переработкой мяса и молока.

Третье направление программы ориентировано на строительство промышленно-логистического центра в г.п. Болбасово с развитием производственной составляющей и созданием международного торгового городка.

«Именно это направление должно стать драйвером развития Оршанского района на ближайшую и долгосрочную перспективу», - подчеркнул А. Червяков.

Четвертый блок содержит комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Особенностью Оршанского района является высокий потенциал для развития МСП. Для его реализации на базе незадействованных промышленных площадей с готовой инфраструктурой будет предусмотрено создание особых площадок для старта предприятий малого и среднего бизнеса, которым там будут созданы благоприятные условия», - отметил заместитель министра.

В рамках заседания определены ключевые этапы и сроки разработки окончательной версии проекта программы, даны поручения по увязке заработной платы по Оршанскому району с развитием реального сектора экономики района.

В части работы села поручено уточнить балансы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Особый акцент сделан на формировании сводного финансового плана по отрасли в районе.

«Мы должны четко понимать: какие ресурсы потребуются, из каких источников, и какой результат мы получим в итоге, насколько эффективными будут предложенные нами меры», - обозначил подход А. Червяков.

В инвестиционной сфере заместитель министра экономики предложил обратить внимание на необходимость создания новых производств в городских поселках Ореховск, Болбасово и Копысь в увязке с поручением главы государства.

В жилищной сфере поставлена задача увязать объемы строительства жилья с необходимостью снизить количество нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно среди многодетных семей.

Еще один вопрос повестки дня заседания – степень готовности к реализации проектов в сфере АПК и варианты возможных источников финансирования для строительства предложенных в программе объектов.

А. Червяков напомнил, что сроки разработки документа очень сжатые.