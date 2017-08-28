Начиная с 1 сентября 2017 года комбинаты школьного питания Минска предоставили возможность родителям школьников оплачивать школьное питание с помощью безналичного расчета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «НКФО «ЕРИП», для этого можно использовать систему ЕРИП или «Карту учащегося». Каким образом принимаются платежи в конкретной школе, необходимо уточнять у классного руководителя.

«Опережая возможные домыслы, которые всегда возникают в таких случаях, скажу сразу – никаких комиссий при оплате школьного питания через систему ЕРИП с родителей не взимается, как не взимаются они системой с плательщиков и при любых других оплатах через ЕРИП, например, за учебники», – отметила председатель правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Елена Антони.

Конечным получателем платежей за школьное питание будет Комбинат школьного питания, и в сентябре будет использоваться принцип предоплаты (для приобретения необходимых продуктов питания). Начиная с октября, оплата школьного питания будет производиться по факту, то есть после окончания расчетного месяца.

Как технически будет осуществляться учет принимаемых платежей? В большинстве школ города Минска внедрена информационная система, доступ к которой имеют классные руководители. Они же и будут следить за правильностью учета. Каждому учащемуся присваивается учетный номер, который сохраняется за ним до момента окончания школы и больше никому никогда не передается. Факт проверки оплаты – онлайн, через интернет-кабинеты классных руководителей. Никаких чеков, подтверждающих оплату, предоставлять и хранить не нужно.

Совершать любые платежи через ЕРИП можно посредством мобильного и интернет-банкинга, в кассах 23 банков, РУП «Белпочта», а также через платежные терминалы и инфокиоски.

Для оплаты школьного питания через ЕРИП в дереве услуг необходимо выбрать: Система Расчет, г. Минск, Образование и развитие, Комбинаты школьного питания, Район, Питание.

Далее необходимо ввести учетный номер ученика, который предоставит классный руководитель.

Через ЕРИП также можно совершать плату за учебники, питание, кружки, спортивные секции, оздоровительные лагеря, а также попечительские взносы.