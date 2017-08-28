В прошлом месяце в Минске приняты на работу 14 484 человека, уволены — 14 542, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении города Минска, в то же время в июне на работу было принято 11 575 человек, уволено — 14 375.

Больше всего трудовых мест лишились работники области предоставления прочих видов услуг: 141 против 88 принятых. Образование в июле потеряло 1 886 специалистов, трудоустроились же 1 200.

В сфере административных и вспомогательных услуг лишились работы 996 человек, при этом 662 были приняты.

В июле в некоторых отраслях все же активнее принимали сотрудников, чем увольняли. Так, в области снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом был устроен 161 человек против 92 уволенных. На предприятиях информации и связи нашли работу 816 специалистов, в то время как 573 человека лишились рабочих мест. В сфере транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности трудоустроено 896 человек (698 уволено).

В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Напомним, в экономике города Минска в июле 2017 г. было занято 1 059,8 тыс. человек.