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ЭКОНОМИКА РБ
В ИЮЛЕ В МИНСКЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ ПОЧТИ 14,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
09:20 29.08.2017
В прошлом месяце в Минске приняты на работу 14 484 человека, уволены — 14 542, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном статистическом управлении города Минска, в то же время в июне на работу было принято 11 575 человек, уволено — 14 375.
Больше всего трудовых мест лишились работники области предоставления прочих видов услуг: 141 против 88 принятых. Образование в июле потеряло 1 886 специалистов, трудоустроились же 1 200.
В сфере административных и вспомогательных услуг лишились работы 996 человек, при этом 662 были приняты.
В июле в некоторых отраслях все же активнее принимали сотрудников, чем увольняли. Так, в области снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом был устроен 161 человек против 92 уволенных. На предприятиях информации и связи нашли работу 816 специалистов, в то время как 573 человека лишились рабочих мест. В сфере транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности трудоустроено 896 человек (698 уволено).
В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
Напомним, в экономике города Минска в июле 2017 г. было занято 1 059,8 тыс. человек.
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