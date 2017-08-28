Рост цен на вторичном рынке жилья, который наметился на рубеже июля-августа, “затормозил” и пока цены колеблются на максимальном с начала лета уровне. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1142 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Последний случай снижения цен на рынке новостроек был зафиксирован 9 недель назад. Впрочем, наметившийся рост пока нельзя назвать резким: цены увеличиваются в среднем на 0,2% за неделю. Именно такими оказались темпы и на минувшей неделе – средняя цена на новостройки в Минске с 21 по 28 августа выросла на 0,2% и достигла 1140 $/м2. Последний раз на таком уровне цены находились полгода назад.

Последняя неделя лета закончилась небольшим ростом предложения – общее число выставленных на продажу квартир увеличилось на 0,3%. Велика вероятность, что в сентябре предложение продолжит расти, так как многие продавцы вернутся из отпусков. Год назад за первый месяц осени предложение увеличилось на 3,2%, в 2015-ом – на 5,6%.

Количество 1-комнатных квартир увеличилось за неделю на 0,3%, 2-комнатных на 0,2%, а “трешек” стало больше на 0,1%. Более внушительным приток новых объектов был лишь у квартир с четырьмя комнатами – за неделю этот сегмент увеличился на 1,2%.

Средний уровень цен на 1- и 2-комнатные квартиры вырос на 0,1%, “трешки” и “четырёшки” остались на том же уровне, что и неделей ранее. По итогам последнего месяца у всех без исключения типов квартир отмечен рост цен.

У подавляющего большинства районов цены за неделю изменились не более чем на 0,2%. Лишь Партизанский район отметился более существенным скачком – здесь средний уровень цен вырос на 0,8%. Для Первомайского и Московского районов неделя прошла без изменений.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 705 $/м2 (+0,5%), Витебск – 556 $/м2 (+1,1%), Гомель – 566 $/м2 (+0,2%), Гродно – 689 $/м2 (-0,1%), Могилев – 582 $/м2 (-0,1%).