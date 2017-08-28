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ЭКОНОМИКА РБ


В ОАО «ГРОДНО АЗОТ» БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД
18:02 28.08.2017

В ОАО «Гродно Азот» будут производить технический и медицинский кислород, пишет «Гродненская правда».

Это станет возможным после реконструкции воздухоразделительных установок цеха метанола. Инвестиционный проект «Реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанола» реализуется в рамках «Программы перспективного развития ОАО «Гродно Азот» на 2016–2025 годы». Нынешние установки в цехе метанола физически и морально устарели. Поэтому в прошлом году ОАО «Гродно Азот» заключило контракт на поставку оборудования, проектно-сметной документации и оказание строительных услуг с немецкой компанией LindeAG, EngineeringDivision.

Поставки основного оборудования начались в июле, к концу года они должны завершиться.

Ожидается, что после завершения реконструкции будет достигнут значительный эффект. По предварительным расчетам, относительное снижение энергопотребления в цехе метанола составит 15%, а предприятия в целом – на 4%.

Как сообщил заместитель начальника службы перспективного развития Петр Пасиков, предприятие сможет получать особо чистый азот с высоким содержанием кислорода. Сейчас его получают на блоках КА5 отделения газового сырья цеха метанола в небольших количествах, который целиком используется в производстве. Кислород на новых блоках будет соответствовать ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) «Кислород технический и медицинский» и его можно будет применять в медицинских целях.

Помимо реконструкции воздухоразделительных установок в цехе метанола, в программе перспективного развития ОАО «Гродно Азот» значатся другие масштабные проекты. Основной – «Строительство цеха азотной кислоты мощностью 1200 тонн в сутки с реконструкцией действующего производства КАС». Кроме того, есть порядка шести-семи проектов, необходимость реализации которых в настоящее время анализируется БГТУ совместно с Национальной академией наук Беларуси.
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