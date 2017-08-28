Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза крупной партии арбузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при осуществлении специальных мероприятий сотрудниками таможни в Ветковском районе приостановлено движение транспортного средства Volvo. Установлено, что в грузовом отсеке автомобиля из России перемещалось около 20 тонн свежих арбузов. Однако фитосанитарный сертификат, представленный водителем, был выдан абсолютно на другой товар. Отсутствие данного документа ставит под вопрос качество и безопасность продукции.

Партия арбузов изъята. По факту нарушения законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.