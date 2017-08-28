ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 27 августа перевезло двухмиллионного пассажира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, на данный момент авиакомпания обслужила на 24% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря развитию транзитных перевозок, покупке новых и более вместительных самолетов, а также планомерному снижению тарифов и проведению акций на протяжении трех лет «Белавиа» удается ежегодно увеличивать количество пассажиров в среднем на 20%.

«Нас радуют темпы роста показателей авиакомпании. Динамичное развитие «Белавиа» стало возможно благодаря расширению маршрутной сети, увеличению частоты выполняемых рейсов и количества транзитных пассажиров. Приобретение новых и экономичных воздушных судов позволило нам снизить тарифы на перевозки за текущий год в среднем на 20%», - поделился генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Также отмечается рост количества иностранных пассажиров, как следующих транзитом, так и путешествующих в Минск из Европы. Для иностранных туристов при пятидневном въезде в Беларусь авиакомпания разработала специальный тариф, стоимость которого из пунктов Европы в Минск ниже минимального тарифа.

«Мы стараемся учитывать пожелания наших клиентов и повышать уровень сервиса в соответствии с их ожиданиями. Так, с начала этого года мы возобновили предоставление бортового питания на всех рейсах авиакомпании, значительно улучшили работу call-центра за счет внедрения новых IT-технологий, предложили бесплатный провоз спортивного инвентаря в зимнем сезоне 2016-2017 и т.д. Также мы стараемся поддерживать проекты, направленные на продвижение Беларуси за рубежом и привлечение туристов в нашу страну», - резюмировал А. Гусаров.