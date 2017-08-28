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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЗЫСКАЛ В БЮДЖЕТ ОКОЛО 2 МЛН РУБЛЕЙ
17:06 28.08.2017
Коллегия Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрела итоги работы за первое полугодие 2017 года.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, всего в первом полугодии 2017 года государственными контролерами проведены на 36% меньше проверок, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Комитетом взыскано около 2 млн руб. Еще почти 55 млн руб. взыскано по материалам госконтроля иными контрольными органами. Поставлено на учет неучтенных объектов основных средств на 1,1 млн руб.
К организациям штрафы применены практически в минимальном размере. На юридических лиц наложено административных взысканий менее 5% от возможного максимального их размера.
По материалам проверок Комитета к административной ответственности привлечены 397 должностных лиц, освобождены от занимаемых должностей – 13, возбуждены 66 уголовных дел, в том числе по результатам совместных проверок с УДФР Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области – 41.
Большое внимание Комитет продолжает уделять профилактике правонарушений в экономической сфере. Так, специалистами КГК Могилевской области совместно с государственными и контролирующими (надзорными) органами в первом полугодии проведены 7 обучающих семинаров со специалистами местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций области, а также два брифинга с региональными и республиканскими средствами массовой информации.
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