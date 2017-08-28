Коллегия Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрела итоги работы за первое полугодие 2017 года.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, всего в первом полугодии 2017 года государственными контролерами проведены на 36% меньше проверок, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Комитетом взыскано около 2 млн руб. Еще почти 55 млн руб. взыскано по материалам госконтроля иными контрольными органами. Поставлено на учет неучтенных объектов основных средств на 1,1 млн руб.

К организациям штрафы применены практически в минимальном размере. На юридических лиц наложено административных взысканий менее 5% от возможного максимального их размера.

По материалам проверок Комитета к административной ответственности привлечены 397 должностных лиц, освобождены от занимаемых должностей – 13, возбуждены 66 уголовных дел, в том числе по результатам совместных проверок с УДФР Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области – 41.

Большое внимание Комитет продолжает уделять профилактике правонарушений в экономической сфере. Так, специалистами КГК Могилевской области совместно с государственными и контролирующими (надзорными) органами в первом полугодии проведены 7 обучающих семинаров со специалистами местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций области, а также два брифинга с региональными и республиканскими средствами массовой информации.