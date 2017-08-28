Установленное Минску на январь-сентябрь повышенное задание по валовому региональному продукту (ВРП) в размере 101,2 % к уровню прошлого года выполнено по итогам семи месяцев, пишет агентство «Минск-Новости».

Прирост обеспечен за счет обрабатывающей промышленности, таких секций, как «Информация и связь», «Снабжение электроэнергией». Впервые с 2015 г. положительный вклад в формирование ВРП внесла секция «Оптовая и розничная торговля».

Кроме ВРП с опережающими темпами роста выполняются задания по экспорту товаров и услуг, производительности труда по валовой добавленной стоимости.

В Минске продолжается работа по созданию новых рабочих мест. В целом по городу по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. не произошло сокращения регистрируемых новых организаций. В первом полугодии 2017 г. было трудоустроено на вновь созданные рабочие места около 12,5 тыс. человек.

«Имеющиеся средства бюджета с учетом льготного кредитования новых субъектов хозяйствования позволяют получить дополнительно как минимум 200 новых рабочих мест. В нынешнем году уже прошли три конкурса по предоставлению субсидий новым предприятиям. С 15 сентября будет объявлен очередной конкурс», — уточнил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.

Он также привел несколько положительных примеров работы районных администраций по организации занятости населения и созданию новых рабочих мест. Так, по инициативе администрации Партизанского района бизнес-инкубатор «Молодежная социальная служба» будет иметь для своих резидентов возможность осуществлять финансирование проектов за счет средств Белорусского фонда финансовой поддержки.

Во Фрунзенском районе активно ведется работа по самозанятости населения. Здесь наблюдается прирост числа предпринимателей на 6,8%.

По ходатайству администрации Октябрьского района центр поддержки предпринимательства «БАМАП-веды» проводит на льготных условиях курсы повышения квалификации для вновь созданных организаций. 10 человек из числа безработных прошли курсы на безвозмездной основе. Такую работу должны проводить все районы, отметил Н. Рогащук.