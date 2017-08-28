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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОДАЕТ БИЛЕТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ НА ВСЕ ТРАНЗИТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДА
16:41 28.08.2017
Белорусская железная дорога открыла на корпоративном сайте www.poezd.rw.by продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда, курсирующие в дальнее зарубежье.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также на сайте Белорусской железной дороги появилась возможность приобретать проездные документы (билеты) с электронной регистрацией на внутренние поезда других железнодорожных администраций.
Покупка билета через Интернет на сайте Белорусской железной дороги www.poezd.rw.by с электронной регистрацией позволяет пассажиру осуществлять поездку в поезде в соответствии с оплаченным через Интернет заказом без оформления проездного документа в кассе. Указанные поезда отмечены на сайте значком ЭР.
При посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в заказе. А при проезде в международном сообщении дополнительно бланк электронного проездного документа (билета), распечатанный на листке бумаги формата А4.
В январе — июле через Интернет было продано 1,176 млн билетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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