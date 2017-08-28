Белорусская железная дорога открыла на корпоративном сайте www.poezd.rw.by продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда, курсирующие в дальнее зарубежье.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также на сайте Белорусской железной дороги появилась возможность приобретать проездные документы (билеты) с электронной регистрацией на внутренние поезда других железнодорожных администраций.

Покупка билета через Интернет на сайте Белорусской железной дороги www.poezd.rw.by с электронной регистрацией позволяет пассажиру осуществлять поездку в поезде в соответствии с оплаченным через Интернет заказом без оформления проездного документа в кассе. Указанные поезда отмечены на сайте значком ЭР.

При посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в заказе. А при проезде в международном сообщении дополнительно бланк электронного проездного документа (билета), распечатанный на листке бумаги формата А4.

В январе — июле через Интернет было продано 1,176 млн билетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.