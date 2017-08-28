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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ЗА НЕЗАКОННО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧАСТКИ ВЗЫСКАНО В СТОЛИЦЕ С НАЧАЛА ГОДА
16:36 28.08.2017

Нарушители уплатили в городской бюджет Минска 47782 рубля штрафов за незаконно используемые земельные участки в столице с начала 2017 года, пишет агентство «Минск-Новости».

В структуре выявляемых нарушений земельного законодательства 40% составляют факты самовольного занятия земель. В 36% случаев были нарушены сроки возврата временно занимаемых земельных участков. 20% нарушений — нецелевое использование участков и 4% — неиспользование земель в течение сроков, установленных законодательством.

«На основании вступивших в законную силу постановлений судов в налоговые органы направлены сведения о взимании 10-кратной ставки налога за незаконно используемые земельные участки общей площадью 16 га», — уточнила начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Наталья Тюптенкова.

С начала 2017 г. землеустроительная служба Минска самостоятельно обследовала 132 земельных участка. Совместно с городской и районными прокуратурами проведены 32 проверки, намечены еще 3. Комитет госконтроля Беларуси с участием представителей службы организовали также 3 совместные проверки. При участии в контрольных мероприятиях дополнительно обследовано 820 участков.

По итогам обследований и проверок землеустроительной службой составлены 105 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены в суды Минска для рассмотрения и привлечения виновных к ответственности. До начала административных процессов 7 землепользователей самостоятельно устранили нарушения.
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