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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОВЕДЕТ 29 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:22 28.08.2017
Заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук 29 августа проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Мингорисполкоме, задать вопросы по техническому обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда можно с 10.00 до 12.00 по телефону: 327 43 82.
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