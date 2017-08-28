ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМГЕНДИРЕКТОРА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОВЕДЕТ 29 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

16:22 28.08.2017 Заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук 29 августа проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Мингорисполкоме, задать вопросы по техническому обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда можно с 10.00 до 12.00 по телефону: 327 43 82.