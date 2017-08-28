Мобильный оператор Life:) запустил сеть 4G в Гомеле, Мозыре, Калинковичах и Добруше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, по случаю запуска оператор дарит жителям этих городов по 50 ГБ 4G-трафика. Бонусный трафик можно потратить в Facebook и Вконтакте, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса Itv Life:). В рамках акции подписка на первый месяц Itv Life:) бесплатная.

Получить бонус можно, отправив USSD-запрос *444#.

4G – это скорость до 112 Мбит/с. Это мгновенное скачивание файлов, просмотр видео в высоком качестве без тормозов, онлайн-игры, фильмы и ТВ, музыка и другие мультимедийные сервисы, где важна скорость передачи данных.

Пользоваться 4G могут все абоненты Life:). Дополнительно подключать ничего не нужно. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали LTE. Если SIM-карта устарела, то в любом салоне Life:) ее можно бесплатно поменять на LTE-SIM.