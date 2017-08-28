|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСТИЛ СЕТЬ 4G В ГОМЕЛЕ, МОЗЫРЕ, КАЛИНКОВИЧАХ И ДОБРУШЕ
16:14 28.08.2017
Мобильный оператор Life:) запустил сеть 4G в Гомеле, Мозыре, Калинковичах и Добруше.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, по случаю запуска оператор дарит жителям этих городов по 50 ГБ 4G-трафика. Бонусный трафик можно потратить в Facebook и Вконтакте, а также на просмотр ТВ и фильмов с сервиса Itv Life:). В рамках акции подписка на первый месяц Itv Life:) бесплатная.
Получить бонус можно, отправив USSD-запрос *444#.
4G – это скорость до 112 Мбит/с. Это мгновенное скачивание файлов, просмотр видео в высоком качестве без тормозов, онлайн-игры, фильмы и ТВ, музыка и другие мультимедийные сервисы, где важна скорость передачи данных.
Пользоваться 4G могут все абоненты Life:). Дополнительно подключать ничего не нужно. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали LTE. Если SIM-карта устарела, то в любом салоне Life:) ее можно бесплатно поменять на LTE-SIM.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2017
Курсы в банках
на 28.08.2017
Конвертация в банках
на 28.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте