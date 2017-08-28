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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА МАРШРУТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСКЕ УВЕЛИЧЕНО
16:06 28.08.2017
В Минске с 28 августа увеличено количество подвижного состава на городских маршрутах общественного транспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с этой даты работа Минского метрополитена будет организована по зимнему графику движения; восстанавливается работа автобусных маршрутов №185С, 187, 188С, 196; на 20 автобусных и 11 троллейбусных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава в часы «пик» суммарно на 35 единиц.
С 1 сентября восстанавливается работа автобусного маршрута №47С.
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