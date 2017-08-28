ЭКОНОМИКА РБ

КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА МАРШРУТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСКЕ УВЕЛИЧЕНО

16:06 28.08.2017 В Минске с 28 августа увеличено количество подвижного состава на городских маршрутах общественного транспорта. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с этой даты работа Минского метрополитена будет организована по зимнему графику движения; восстанавливается работа автобусных маршрутов №185С, 187, 188С, 196; на 20 автобусных и 11 троллейбусных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава в часы «пик» суммарно на 35 единиц. С 1 сентября восстанавливается работа автобусного маршрута №47С.