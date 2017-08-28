ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ТУРОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ СЛИВОЧНЫХ СЫРОВ BONFESTO
15:48 28.08.2017

ОАО «Туровский молочный комбинат» расширило линейку мягких сливочных сыров «Кремчиз» Bonfesto.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в дополнение к классическому виду сыра, а также различным вкусовым его разновидностям, выпускаемым с массовой долей жира в сухом веществе на уровне 70%, новый продукт Cream Cheese Light представлен с пониженной жирностью – 60%.

Продукт имеет нежную консистенцию и легкий сливочный вкус, он отлично подойдет для потребителей, которые ведут активный образ жизни и придерживаются принципов правильного питания.

«Идея разработки ассортиментной позиции с позиционированием Light пришла на основании анализа потребительских предпочтений и современных трендов. Во многих товарных категориях, в том числе и в сырной, сегодня широко представлены востребованные рынком решения с пониженным содержанием жиров. Есть такие позиции и в нашем ассортименте. В ходе выставочных мероприятий, дегустаций в торговой сети, исследований поведения потребителей в формате фокус-групп и опросов нам приходилось слышать, что некоторые приверженцы нашего бренда ограничивают себя в потреблении сыра «Кремчиз» и десертных блюд из него по причине контроля веса. Для удовлетворения потребностей этого сегмента мы разработали новый продукт и специальную серию кулинарных рецептов – некоторые из них представлены непосредственно на упаковке, остальные – на соответствующем разделе нашего сайта. Надеемся, что благодаря новинке наши потребители смогут в полной мере насладиться сезоном замечательных овощных гратенов и тартов, и, конечно, восхитительных чизкейков с начинками из свежих ягод, яблок или слив», – сказала руководитель службы развития и маркетинга ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник.

Cream Cheese Light представлен в нескольких форматах упаковки – 170, 250 и 500 грамм, что создает удобство для потребления продукта не только в процессе приготовления домашних блюд, но также и для питания вне дома.

В ближайшее время новинки поступят в торговую сеть в Беларуси, а также на экспортные рынки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2017
валюта курс
EUR 2.2954
USD 1.9240
RUB 3.2847
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2954 +0.0165
USD 1.9240 -0.0093
RUB 3.2847 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2990
USD 1.9210 1.9280
RUB 3.2650 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1950
EUR/RUB 69.7000 70.4700
USD/RUB 58.5000 59.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте