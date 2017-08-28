По состоянию на 1 августа 2017 г. в Минской области состояло на учете 36139 индивидуальных предпринимателей, темп роста численности ИП составил 99,96%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, от них за 7 месяцев текущего года в бюджет поступило 41,2 млн рублей платежей, что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составило 104,5%. В бюджет по сравнению с уровнем 2016 года от ИП дополнительно поступило 1,8 млн рублей (в сопоставимых ценах).

Наибольший удельный вес в поступлениях платежей в бюджет от ИП приходится на налог при упрощенной системе налогообложения – 44,7%. За 7 месяцев 2017 года от ИП Минской области поступило 18,4 млн рублей этого налога.