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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИП В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОЧТИ НА 5%
15:33 28.08.2017
По состоянию на 1 августа 2017 г. в Минской области состояло на учете 36139 индивидуальных предпринимателей, темп роста численности ИП составил 99,96%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, от них за 7 месяцев текущего года в бюджет поступило 41,2 млн рублей платежей, что к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составило 104,5%. В бюджет по сравнению с уровнем 2016 года от ИП дополнительно поступило 1,8 млн рублей (в сопоставимых ценах).
Наибольший удельный вес в поступлениях платежей в бюджет от ИП приходится на налог при упрощенной системе налогообложения – 44,7%. За 7 месяцев 2017 года от ИП Минской области поступило 18,4 млн рублей этого налога.
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