ОАО «Минский завод игристых вин» открыло после реконструкции фирменный магазин в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», фирменный магазин в здании завода (ул. Радиальная, 50) существует с 1998 года. В этом году он получил новую жизнь: просторное современное помещение, удобная выкладка товара.

Новый магазин, как и другие объекты фирменной сети ОАО «Минский завод игристых вин», работает в формате самообслуживания, что позволяет удобно и приятно совершать покупки. Интерьер магазина выдержан в лучших традициях современного европейского дизайна. Все стеллажи и элементы декора выполнены из тёмного дерева. В центре расположен стеклянный «аквариум»: прямо под ногами посетителей расположены изготовленные по специальному заказу винные бочки и лучшие продукты предприятия.