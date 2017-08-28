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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН ОТКРЫЛ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ
14:57 28.08.2017
ОАО «Минский завод игристых вин» открыло после реконструкции фирменный магазин в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», фирменный магазин в здании завода (ул. Радиальная, 50) существует с 1998 года. В этом году он получил новую жизнь: просторное современное помещение, удобная выкладка товара.
Новый магазин, как и другие объекты фирменной сети ОАО «Минский завод игристых вин», работает в формате самообслуживания, что позволяет удобно и приятно совершать покупки. Интерьер магазина выдержан в лучших традициях современного европейского дизайна. Все стеллажи и элементы декора выполнены из тёмного дерева. В центре расположен стеклянный «аквариум»: прямо под ногами посетителей расположены изготовленные по специальному заказу винные бочки и лучшие продукты предприятия.
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