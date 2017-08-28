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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЕ И ПРИГОРОДЕ ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ БОЛЕЕ 70 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
14:52 28.08.2017

В Гомеле и пригороде госконтроль Гомельской области выявил более 70 земельных участков, неиспользуемых длительное время.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля Гомельской области, во время проверок факты бесхозяйственного отношения к земле выявлены в Гомеле и его пригородной зоне, где спрос на земельные участки и их стоимость в разы выше, чем в остальных городах районного подчинения и сельских населенных пунктах области.

Так, в Гомеле в 2016 году выявлено более 30 неиспользуемых (от 1,5 до 5 лет) земельных участков предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов, которые заросли сорной растительностью, а в отдельных случаях превратились в свалки.

Только после вмешательства Комитета области, Гомельским горисполком было изъято 27 таких участков, часть из которых была предоставлена нуждающимся, остальная реализована через аукцион, в результате в бюджет поступило более 140,0 тыс. руб.

Полной неожиданностью для ревизоров стало наличие 41 пустующего от 2 до 8 лет и не освоенного в установленные сроки земельного участка в п. Ченки Гомельского района, спрос на которые в данном поселке значительный.

Так, на 1 января текущего года количество граждан, желающих получить земельные участки в п. Ченки составляло 206 человек.

Вместе с тем Ченковским сельисполком надлежащие меры по изъятию у нерадивых землепользователей данных земельных участков и их вовлечению в хозяйственный оборот приняты не были.

К слову, продажа данных участков позволит пополнить бюджет на сумму не менее 500 тыс. руб.

Об отсутствии желания со стороны Ченковского сельисполкома в наведении порядка на закрепленной территории, свидетельствует и тот факт, что в 200 метрах от здания сельисполкома находилась несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов.

Несмотря на указание Комитета госконтроля на необходимость устранения свалки, меры по наведению должного порядка были приняты только после повторного указания на данный факт на коллегии Комитета госконтроля с участием Помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гомельской области, а также прокурора Гомельской области.

Проверкой также установлены факты причинения вреда государству в результате занижения Ченковским сельисполкомом стоимости земельных участков при их продаже в частную собственность.

Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц сельисполкома материалы проверки направлены в прокуратуру Гомельской области.

По результатам проведенных мероприятий руководству Гомельского облисполкома предложено принять меры по устранению и упреждению в дальнейшем выявленных нарушений, а также привлечению к ответственности лиц их допустивших.
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