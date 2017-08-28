Транспортники рассматривают идею создания кольцевых маршрутов, трассы которых пройдут по 1-му и 2-му городским кольцам, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил в ходе прямой линии 26 августа директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, сейчас особенно актуальна проблема повышения привлекательности общественного транспорта для пассажиров, а подобные маршруты, вероятно, пользовались бы спросом у горожан.

«Организовать такие маршруты мы хотели реализовать давно, - рассказал В. Шкуратов. - Но из-за дефицита средств эту идею пока воплотить в жизнь не удалось. Сейчас у нас появился новый вид транспорта – электробус, который не требует строительства контактной сети. В январе-феврале мы должны получить оценку эксплуатационных и ходовых качеств первых 20 электробусов. Сейчас они дороговаты, но в дальнейшем, вероятно, будут дешеветь, и появится возможность использовать их на кольцевых маршрутах. А пока планируем по этим трассам пустить автобусы. Главная цель кольцевых направлений – создать удобное скоростное сообщение для пассажиров, чтобы они могли, минуя центр, добраться из одной точки города в другую».

Специалист назвал два важных фактора, которые должны привлечь пассажиров на такие скоростные маршруты: жесткий 10-минутный интервал движения, который при любых сбоях должен сразу восстанавливаться, и достаточно высокая для городского общественного транспорта скорость (средняя эксплуатационная — не меньше 20 км/ч).

Сейчас сотрудники ГУ «СТС» обсуждают, как быть с действующими маршрутами, которые частично дублируют трассу на отдельных участках 2-го кольца.

«33-й троллейбусный занимает почти ее треть, - отметил В. Шкуратов, - остальные (автобусные № 124, 107, троллейбусный №41) примерно по 20%. Скорее всего, они останутся без изменений, потому что у них целевые пассажиропотоки. Единственное, если наши планы осуществятся, на 33-ем увеличим интервалы движения».

Чтобы открыть кольцевой маршрут с 10-минутным интервалом движения в обе стороны 2-го кольца протяженностью 27.5 км потребуется, по словам В. Шкуратова, 18 машин.

Что касается 1-го кольца, речь идет не совсем о той дороге, которую принято так называть, а о трассе, пролегающей по улицам Машерова, Цеткин, Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З. Бядули.

«Это кольцо длиной 10,7 км вполне может быть задействовано для движения общественного транспорта в обе стороны, - считает В. Шкуратов. - Хотя такую скорость, как на 2-м кольце, мы здесь вряд ли сможем обеспечить. Предусматриваем, чтобы на Ульяновской и Первомайской были сохранены автобусные остановки. Тогда при сбоях в трамвайном движении люди без проблем смогут пересесть на автобусы, идущие по 1-му кольцу и ехать в любом направлении».

На 1-м кольце тоже планируется 10-минутный интервал движения автобусов, которые будут работать в скоростном режиме. По предварительным подсчетам, должно быть задействовано 8 машин.

Транспортники ждут мнений пассажиров по поводу этих предложений.