У Национального правового интернет-портала Беларуси появился свой паблик-чат в Viber.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦПИ, подписка на паблик-чат Pravo.by позволяет получать доступ к оперативной новостной информации в области права.

Ежедневно редакция портала информирует о деятельности главы белорусского государства, работе парламента, правительства и иных государственных органов, готовит новости об изменениях в законодательстве, публикует подборку самых актуальных общественно-политических материалов. Также на портале можно узнать об интересных событиях в государственной и правовой сфере зарубежных стран.

Присоединиться к паблик-чату можно на любом мобильном устройстве (смартфон, планшет), подключенном к сети Интернет. Для этого нужно перейти по ссылке или задать в поиске в разделе паблик-чатов Viber «pravo.by» и нажать «Подписаться». Можно также воспользоваться функцией сканирования QR-кода (размещен по ссылке и может быть отсканирован с экрана компьютера или ноутбука).

Кроме того, можно установить Viber и на персональном компьютере, подключенном к интернету.

Viber – приложение для смартфонов, работающих на любых платформах, и компьютеров. Интегрируется в адресную книгу и авторизует по номеру телефона. Позволяет делать бесплатные звонки (оплата только интернет-трафика) между смартфонами с установленным приложением Viber, а также передавать текстовые сообщения, картинки, видео- и аудиосообщения.