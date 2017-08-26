ОАО «Минский моторный завод» изготовило первый опытный образец малолитражного четырехцилиндрового двигателя MMZ-4DTG.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, образец одобрен заказчиком – АО «НПП Проект-Техника» (Рыбинск, Россия), которое производит спецтехнику.

Раньше уже проводилась совместная работа с этой организацией по малолитражному трехцилиндровому двигателю MMZ-3LDG, опытный образец которого проходит испытания в составе изделия «НПП Проект-Техника». Во второй половине прошлого года от них также поступил заказ на создание малолитражного четырехцилиндрового двигателя мощностью 23 кВт с номинальной частотой вращения 1500 оборотов в минуту для применения в составе электроагрегатов. Разработкой занялись специалисты КБ перспективного проектирования УГК.

Как рассказал начальник КБ ПП УГК Олег Поболовец, в ходе работ производилось первоначальное согласование комплектации и технического задания на двигатель. Одно из требований заказчика – чтобы все компоненты мотора были произведены в странах СНГ. В связи с этим возникли некоторые вопросы по топливному насосу высокого давления и турбокомпрессору. Ногинский завод топливной аппаратуры предоставлял два варианта топнасосов, НПО «Турботехника» (Протвино, Россия) – три варианта турбокомпрессоров. Однако все они не удовлетворили требованиям ММЗ. Чтобы избежать остановки работы над двигателем, на первый опытный образец были установлены компоненты чешского производства.

На прошлой неделе на завод приезжали руководитель центра компетенций АО «НПП Проект-Техника» Сергей Демидов и главный конструктор проекта Николай Листов. Они встретились с техническим директором Игорем Анушкевичем, заместителем главного конструктора Юрием Кучинским и начальником КБ перспективного проектирования УГК Олегом Поболовцом, затем было проведено расширенное совещание с участием специалистов УГК. Стороны подписали документ об окончательном согласовании комплектации двигателя и технического задания. Представителям заказчика был продемонстрирован опытный образец на испытательном стенде, они убедились в его работоспособности и соблюдении заданных показателей. Заказчик согласен для проведения испытаний на своей технике забрать первый опытный образец с чешскими комплектующими, так как их наличие не влияет на характеристики мотора. Параллельно ММЗ продолжит работу с российскими производителями компонентов и ждет от них на испытания новые образцы топнасоса и турбокомпрессора. По линии УГК все необходимое для создания заказанного двигателя уже сделано. Принципиальное новшество для малолитражной «четверки» – то, что мотор укомплектован заслонкой аварийного останова.

Отгрузка опытного образца двигателя MMZ-4DTG будет произведена в скором времени.