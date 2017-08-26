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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИП ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 8 МЛН РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
13:38 28.08.2017
От индивидуальных предпринимателей за январь-июль 2017 года в бюджет Брестской области поступило единого налога в сумме 8,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, это на 1,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп поступления в сопоставимых ценах составил 118,3%.
По состоянию на 1 августа 2017 года в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 14444 ИП – плательщика единого налога.
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