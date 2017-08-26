По программе развития автотерминалов области здесь завершается капитальный ремонт с элементами модернизации, на который из областного бюджета выделено 577 тысяч рублей, пишет газета «Витебские вести».

Автовокзал в Полоцке был введен в эксплуатацию в 1968 году. В 2002-м – при подготовке к республиканскому фестивалю «Дажынкі» – в связи с недостатком финансирования производилась лишь частичная реконструкция здания с утеплением стен, заменой витражей, ремонтом кровли, благоустройством территории. Теперь появилась возможность продолжить преобразования.

«Мы с нетерпением ждем, когда объект будет готов, все радуются переменам. Ведь город начинается с вокзала, и очень важно, какие первые впечатления получат гости», – сказала начальник автовокзала Татьяна Коробова.

Пока же кассы вынесены в вагончики, зал ожидания – на улице под навесами, но работа автовокзала протекает в обычном режиме. По будням через него проходит 1200, в праздники и выходные дни – до 1500 человек. Ежедневно совершается около 130 рейсов, самые далекие – в Даугавпилс, Санкт-Петербург, Ригу, Москву. Летом полоцкий автопарк №2 – филиал ОАО «Витебскоблавтотранс» организует востребованные сезонные поездки на курорт Затока Одесской области.

Коллектив в нестандартной ситуации стал работать четче и слаженнее, подчеркнула Татьяна Коробова. Пассажиры относятся к временным неудобствам с пониманием и даже спрашивают, нужна ли помощь в наведении порядка, арендаторы помещений тоже предлагают свои услуги.

Начиная с проектирования, процесс реконструкции контролирует руководство ОАО «Витебскоблавтотранс», дважды в неделю проводятся штабы по координации действий, каждый день на объекте бывают директор автопарка №2 Владимир Черневич и заместитель председателя райисполкома Александр Михалевич.

Ежедневно здесь трудится более 50 строителей из новополоцкого СМТ №16, треста «Белсантехмонтаж», предприятия «Витавтоматика».

Уже перестроены билетные кассы, переделаны камера хранения и служебные помещения, оборудованы новые санузлы, появились уютные комнаты отдыха для водителей и обслуживающего персонала. Значительно изменился облик зала ожидания.

Согласно проекту, выполненному научно-производственным объединение «Проект Концепт», здесь обустроены модные сегодня подвесные потолки системы «Грильято».

Предусмотрены элементы безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, установлены современные системы пожаротушения и видеонаблюдения.

Сейчас завершается отделка фасада здания. Цветовое решение – в оптимистичных оранжевых тонах, а самая высокая точка оформлена в виде стеклянной башни, символически повторяющей очертания эмблемы ОАО «Витебскоблавтотранс».

На станции Полоцк Белорусской железной дороги тоже проведен ремонт ко Дню белорусской письменности. Обновлены здания вокзала, билетных касс и багажного отделения.

На привокзальной площади и платформах отремонтированы плиточное покрытие, малые архитектурные формы, стойки освещения и ограждений, в том числе на пешеходном мосту. В целом на подготовку полоцкого железнодорожного узла к празднику направлено 365 тысяч рублей.

На днях стало известно, что вокзал станции Полоцк одержал победу в своей категории и признан одним из лучших в Беларуси по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства.