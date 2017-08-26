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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОСЕМЬ РАЙОНОВ ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
12:55 28.08.2017
В Могилевской области восемь районов из двадцати одного завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по данным на утро 28 августа, Белыничский, Бобруйский, Кировский, Кличевский, Костюковичский, Кричевский, Круглянский, Хотимский районы уже убрали 100% зернового клина. В шаге от окончания жатвы остановились аграрии Краснопольского, Осиповичского и Славгородского районов, где сжали по 99% площадей. В разрезе региона на полях остались неубранными от 1% до 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. Сейчас работу комбайнов в поле снова приостановили кратковременные дожди.
Могилевская область убрала с полей 97% урожая зерновых и зернобобовых культур. В регионе обмолочено 306,9 тыс. га культур. Собрано 1110,7 тыс. т зерна при средней урожайности 36,18 ц/га. Последний показатель на жатве-2017 выше прошлогоднего на 3 ц/га.
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