В Могилевской области восемь районов из двадцати одного завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, по данным на утро 28 августа, Белыничский, Бобруйский, Кировский, Кличевский, Костюковичский, Кричевский, Круглянский, Хотимский районы уже убрали 100% зернового клина. В шаге от окончания жатвы остановились аграрии Краснопольского, Осиповичского и Славгородского районов, где сжали по 99% площадей. В разрезе региона на полях остались неубранными от 1% до 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. Сейчас работу комбайнов в поле снова приостановили кратковременные дожди.

Могилевская область убрала с полей 97% урожая зерновых и зернобобовых культур. В регионе обмолочено 306,9 тыс. га культур. Собрано 1110,7 тыс. т зерна при средней урожайности 36,18 ц/га. Последний показатель на жатве-2017 выше прошлогоднего на 3 ц/га.