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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЕСПЛАТНЫМ WI-FI НА ВОКЗАЛАХ БЖД
12:52 28.08.2017

Месяц назад Белорусская железная дорога начала промышленную эксплуатацию услуги беспроводного интернета.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с момента запуска бесплатным доступом в интернет в ожидании поезда уже воспользовалось более 50 тысяч человек.

Лидером по количеству подключений к Wi-Fi сети стал вокзал станции Минск-Пассажирский. Здесь было зарегистрировано почти 15 тысяч уникальных пользователей. На втором месте пассажиры из Бреста — на вокзале станции Брест-Центральный бесплатный Wi-Fi «поймали» более 4750 владельцев мобильных устройств. Третье место у вокзала станции Гомель — здесь было совершено более 3500 подключений. Замыкают пятерку самых активных пользователей новой услуги пассажиры из Могилева и Витебска.

Напомним, по заказу Белорусской железной дороги зоны Wi-Fi на всех железнодорожных вокзалах страны развернула компания МТС. В залах ожидания и холлах, а также в комнатах отдыха в Минске и Бресте работает 103 точки доступа. Бесплатный Wi-Fi доступен посетителям вокзалов в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Калинковичах, Кричеве, Лиде, Лунинце, Молодечно, Орше, Осиповичах, Полоцке и Пинске.
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