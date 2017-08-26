В консолидированный бюджет Минска на 1 августа поступило 6,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси, основная часть доходов бюджета столицы (97,4%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.

На 44,5% бюджет сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость. Значительны объемы платежей по подоходному налогу (13,7%), налогу на прибыль (12,1%), акцизам (5,9%), налогу на недвижимость (2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (1,9%), налогу на доходы (1,7%), земельному налогу (1,6%).

На 1 августа 2017 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 346 тыс. плательщиков, в том числе 60 тыс. организаций, 71 тыс. индивидуальных предпринимателей и 215 тыс. физических лиц.

Негосударственному сектору экономики принадлежит 70,4% платежей в бюджет и 29,6% - государственному, в том числе негосударственным организациям – 65,3%.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 1,8%, физических лиц – 3,3%.

В Минске свыше 356 тысяч субъектов негосударственного сектора экономики и порядка 3 тысяч субъектов государственного сектора. Ими внесено платежей в бюджет в сумме 4,6 млрд рублей и 2 млрд рублей соответственно.

Почти треть бюджета Минска сформирована 10 крупными организациями. Ими уплачено в бюджет 1994,8 млн рублей, или 104,3% к уровню 2016 года.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе-июле 2017 года, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ИООО «Лукойл Белоруссия», УП «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «АСБ «Беларусбанк».

На 1 августа 2017 года в Минске зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Данным кругом плательщиков обеспечено 38,1% консолидированных поступлений города.