|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ 5 ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБЩИНЫ НАХОДЯТСЯ В ОБЛАСТНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ
12:25 28.08.2017
В производстве экономического суда Витебской области находятся дела о банкротстве пяти винодельческих предприятий, пишет газета «Витебские вести».
Решение о ликвидации приняты в отношении ОАО «Витвин» (срок завершения процедуры – 8 сентября 2017 года), ОАО «БрандкоВИН» (10 октября 2017 г.), ООО «Винреал» (5 декабря 2017 г.) и КУП «Полоцкий винодельческий завод» (29 июня 2018 г.).
Судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности КУПП «Подсвильский винзавод» отложено. Собрание кредиторов большинством голосов утвердило план санации должника.
По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
Курсы в банках
на 28.08.2017
Конвертация в банках
на 28.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте