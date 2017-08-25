ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ 5 ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБЩИНЫ НАХОДЯТСЯ В ОБЛАСТНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ
12:25 28.08.2017

В производстве экономического суда Витебской области находятся дела о банкротстве пяти винодельческих предприятий, пишет газета «Витебские вести».

Решение о ликвидации приняты в отношении ОАО «Витвин» (срок завершения процедуры – 8 сентября 2017 года), ОАО «БрандкоВИН» (10 октября 2017 г.), ООО «Винреал» (5 декабря 2017 г.) и КУП «Полоцкий винодельческий завод» (29 июня 2018 г.).

Судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности КУПП «Подсвильский винзавод» отложено. Собрание кредиторов большинством голосов утвердило план санации должника.

По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
валюта курс
EUR 2.2789
USD 1.9333
RUB 3.2702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2789 -0.0009
USD 1.9333 -0.0002
RUB 3.2702 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2990
USD 1.9210 1.9280
RUB 3.2650 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1950
EUR/RUB 69.7000 70.4700
USD/RUB 58.5000 59.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте