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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕКЦИЯ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ТКАНЕЙ ОАО «КАМВОЛЬ» ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
11:58 28.08.2017
В ОАО «Камволь» 25 августа состоялся художественно-технический совет, на который были приглашены представители предприятий швейной отрасли и торговли.
В рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации ОАО «Камволь» на предприятии полностью выстроена технологическая цепочка современного производства тканей, созданы условия для выпуска продукции как традиционного для ОАО «Камволь» ассортимента – шерстяных и полушерстяных камвольных пряж и тканей, так и новой продукции – поливискозных тканей.
Продемонстрировано новых 38 образцов тканей: поливискозных, ткани из химических волокон, полушерстяные и чистошерстяные ткани, ткани с вложением льна от 3% до 15% и коллекция образцов тканей, разработанных совместно с турецкой компанией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», от представителей швейных организаций были выслушаны все замечания и предложения по предоставленным образцам. Коллекция образцов получила высокую оценку производителей швейных изделий. Руководство концерна «Беллегпром» внесло предложение о наработке ассортимента швейных изделий заинтересованными предприятиями.
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