В ОАО «Камволь» 25 августа состоялся художественно-технический совет, на который были приглашены представители предприятий швейной отрасли и торговли.

В рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации ОАО «Камволь» на предприятии полностью выстроена технологическая цепочка современного производства тканей, созданы условия для выпуска продукции как традиционного для ОАО «Камволь» ассортимента – шерстяных и полушерстяных камвольных пряж и тканей, так и новой продукции – поливискозных тканей.

Продемонстрировано новых 38 образцов тканей: поливискозных, ткани из химических волокон, полушерстяные и чистошерстяные ткани, ткани с вложением льна от 3% до 15% и коллекция образцов тканей, разработанных совместно с турецкой компанией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», от представителей швейных организаций были выслушаны все замечания и предложения по предоставленным образцам. Коллекция образцов получила высокую оценку производителей швейных изделий. Руководство концерна «Беллегпром» внесло предложение о наработке ассортимента швейных изделий заинтересованными предприятиями.