В промышленности до конца года ожидается определенное замедление темпов роста. Это было отмечено в ходе круглого стола по оценке текущих макроэкономических показателей, который прошел 25 августа в Министерстве экономики под председательством заместителя министра экономики Александра Червякова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в качестве основных резервов для поддержания темпов роста на уровне выше 105% были отмечены следующие: реализация ряда инвестиционных проектов в легкой промышленности и производстве автомобильных шин, рост отгрузок продукции отечественного машиностроения на рынки Российской Федерации, использование благоприятной конъюнктуры на рынке калийных удобрений.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что из всех ключевых отраслей экономики сложнее всего просматривается выход на запланированные прогнозные темпы в сфере строительства. Принято решение в начале сентября детально обсудить ситуацию в строительстве и ход реализации знаковых проектов с участием руководства Министерства архитектуры и строительства.

Также было отмечено, что динамика роста заработной платы и денежных доходов населения становится драйвером роста розничного товарооборота и в целом окажет стимулирующее влияние на развитие сферы услуг.

«Задействование всех имеющихся в распоряжении экономики ресурсов и объективных факторов развития позволит обеспечить выполнение задач по обеспечению сбалансированного экономического роста в текущем году», - отметил Александр Червяков.

Участниками заседания была выработана позиция о необходимости проработки конкретных механизмов задействования выявленных резервов с участием руководства отраслевых министерств до середины сентября.

Относительно сельского хозяйства было отмечено, что ход уборочной кампании и полученные валовые показатели позволяют с уверенностью ожидать в этой отрасли достижения прогнозируемых параметров по итогам года.

В работе круглого стола приняли участие директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Виктор Пинигин, сотрудники Министерства и эксперты НИЭИ Минэкономики.