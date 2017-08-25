На 1 августа 2017 года упрощенную систему налогообложения применяют 33130 плательщиков, что составляет 47,7% от общего количества субъектов хозяйствования Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, при этом 21659 плательщиков – индивидуальные предприниматели, а 11471 – организации.

За счет поступлений плательщиков данной категории сформировано 8,2% местного бюджета области. Всего ими внесено в казну 96,1 млн рублей налогов и платежей.