ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ЦЕНАМИ НА УЧЕБНИКИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

11:10 28.08.2017 Постановлением Министерства образования № 104 от 10 августа 2017 г. определена цена школьных учебников на 2017/2018 учебный год. Так, стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного образования, в 2016/2017 учебном году составит: Хадановіч Л.С. «Падарожжа ў свет музыкі» — 0,86 рубля; Хадановіч Л.С. «Падарожжа ў свет музыкі». Рабочы сшытак — 0,80 рубля; Жытко І.У. «Матэматычны калейдаскоп» — 0,88 рубля; Жытко І.У. «Матэматычны калейдаскоп». Рабочы сшытак — 0,94 рубля; Дубініна Д.М. «Свет вакол мяне» — 0,86 рубля; Дубініна Д.М. «Свет вакол мяне». Рабочы сшытак — 0,72 рубля. Стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательных программ общего среднего образования, в 2017/2018 учебном году составит: I класс — 16,49 рубля; II класс — 19,52 рубля; III класс — 21,96 рубля; IV класс — 13,4 рубля; V класс — 24,02 рубля; VI класс — 26,64 рубля; VII класс — 40,57 рубля; VIII класс — 17,59 рубля; IХ класс — 16,06 рубля; Х класс — 22,17 рубля и ХI класс — 22,97 рубля. Внести оплату за пользование школьными учебниками и пособиями необходимо до 1 октября. При этом детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально незащищенных семей учебники получат бесплатно.