|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О СНОСЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОАО "МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО" БУДЕТ ПРИНЯТО С ПРИХОДОМ ИНВЕСТОРА
10:53 28.08.2017
Премьер-министр Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки 25 августа в Могилевскую область посетил площадку бывшего Могилевского завода искусственного волокна и ознакомился с ходом работ по сносу объектов бывшего предприятия и перспективах использования освободившейся территории.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителя правительства проинформировали и проблемных моментах, касающихся недостатка финансирования, вопросов сноса некоторых коммуникаций и зданий.
"Мы должны, где это необходимо, ускорить решения тех или иных вопросов, активизировать работы по сносу объектов. В то же время нужно решать все возникающие проблемы по-государственному, чтобы не нанести экономического ущерба", - подчеркнул премьер-министр.
Он поддержал предложение местных властей пока не сносить здания действующего производства по выпуску полипропиленовой пленки для пищевой промышленности. Оно пока работает рентабельно, здесь трудоустроено 350 человек. Окончательное решение будет принято с приходом инвестора, здания снесут, если возникнет необходимость.
По словам главного инженера - первого заместителя генерального директора ОАО "Могилевхимволокно" Константина Сиротина, работы по сносу намеченных объектов идут по графику. Они распределены на четыре этапа. Снос основных объектов строители планируют завершить в декабре 2017 года, а рекультивацию земли - в мае 2018 года. На месте бывшего завода искусственного волокна планируют разместить административно-общественную застройку.
Премьер-министр поручил все работы, связанные со сносом объектов и рекультивацией земли, завершить в установленные сроки - до 9 мая 2018 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
Курсы в банках
на 28.08.2017
Конвертация в банках
на 28.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте