Премьер-министр Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки 25 августа в Могилевскую область посетил площадку бывшего Могилевского завода искусственного волокна и ознакомился с ходом работ по сносу объектов бывшего предприятия и перспективах использования освободившейся территории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителя правительства проинформировали и проблемных моментах, касающихся недостатка финансирования, вопросов сноса некоторых коммуникаций и зданий.

"Мы должны, где это необходимо, ускорить решения тех или иных вопросов, активизировать работы по сносу объектов. В то же время нужно решать все возникающие проблемы по-государственному, чтобы не нанести экономического ущерба", - подчеркнул премьер-министр.

Он поддержал предложение местных властей пока не сносить здания действующего производства по выпуску полипропиленовой пленки для пищевой промышленности. Оно пока работает рентабельно, здесь трудоустроено 350 человек. Окончательное решение будет принято с приходом инвестора, здания снесут, если возникнет необходимость.

По словам главного инженера - первого заместителя генерального директора ОАО "Могилевхимволокно" Константина Сиротина, работы по сносу намеченных объектов идут по графику. Они распределены на четыре этапа. Снос основных объектов строители планируют завершить в декабре 2017 года, а рекультивацию земли - в мае 2018 года. На месте бывшего завода искусственного волокна планируют разместить административно-общественную застройку.

Премьер-министр поручил все работы, связанные со сносом объектов и рекультивацией земли, завершить в установленные сроки - до 9 мая 2018 года.