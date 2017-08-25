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ЭКОНОМИКА РБ


АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ПО ИТОГАМ АКЦИИ ПРОДАЛА БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ МЕСТ
10:32 28.08.2017

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» 24 августа провело осеннюю распродажу на полеты в период с 15 октября по 15 декабря 2017 года. Акция проводилась на сайте авиакомпании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе перевозчика, авиакомпания отдала в продажу более 60000 мест по специальному тарифу 30 евро плюс таксы и сборы в одну сторону на более чем сорок направлений.

По итогам акции было выкуплено 20119 мест. Наиболее активными среди пассажиров стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, составившие 55% покупателей. Во время акции среди посетителей сайта наибольший процент женщин – 61,6%. В ТОП-5 направлений по итогам акции традиционно вошли: Прага — 1923 мест, Амстердам – 1560, Тбилиси – 1418, Париж — 1323, Рим — 1255.

Максимально в день акции единовременно на сайте искало билеты более 9 тысяч человек. Средний показатель в обычное время – около 300 посетителей. Наибольший процент пассажиров, выкупивших акционные билеты – белорусы. Данный показатель составил 75%.

«Мы благодарны нашим клиентам за такой интерес к акции. Хотелось бы отметить, что авиакомпания ежегодно стремится снижать стоимость билетов. За текущий год в среднем стоимость снизилась на 20%. Приобретение новых и экономичных самолетов позволяет снижать затраты на топливо и по итогу предлагать более выгодные тарифы. К сожалению, мы как авиакомпании не можем влиять на формирование аэропортовых сборов. Сборы и таксы устанавливаются аэропортами и складываются из сборов за обслуживание пассажиров, государственных, иммиграционных такс и сборов за безопасность в зависимости от маршрута поездки и страны вылета или прилета. Как правило, при полетах в основной аэропорт города таксы и сборы значительно выше, чем при выполнении полетов во второстепенные, находящиеся на значительном расстоянии от пункта назначения», - рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
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