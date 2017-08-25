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ЭКОНОМИКА РБ
НА КОНЕЦ ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 31,2 ТЫСЯЧИ БЕЗРАБОТНЫХ - БЕЛСТАТ
10:19 28.08.2017
В экономике Беларуси в июле 2017 г. было занято 4345,7 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет.
По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец июля 2017 г. составила 31,2 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 2017 г. составил 0,7% от численности рабочей силы.
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