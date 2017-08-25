В экономике Беларуси в июле 2017 г. было занято 4345,7 тыс. человек, сообщает Национальный статистический комитет.

По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец июля 2017 г. составила 31,2 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 2017 г. составил 0,7% от численности рабочей силы.