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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В 4 РАЗА
09:44 28.08.2017

Могилевский вагоностроительный завод в ближайшей перспективе должен увеличить производство грузовых вагонов в 4 раза - до 3 тыс. единиц в год. Такую задачу поставил премьер-министр Андрей Кобяков во время посещения предприятия 25 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам текущего года предприятие планирует выпустить 700 вагонов, в будущем году - больше 1 тыс., а в ближайшей перспективе - выйти на заложенные мощности востребованной на рынке продукции (до 3 тыс. единиц в год).

"Новая отрасль трудно рождалась, переживала непростые времена - период, когда был мощный спад востребованности грузовых вагонов на территории всего постсоветского пространства. Сейчас рынки оживают. Видно, что вагоностроительный завод заметно прибавляет в производстве, по количеству, качеству и номенклатуре выпускаемой продукции. Заметно, что кадровые замены, которые были произведены на данном предприятии, тоже сыграли свою положительную роль", - отметил премьер-министр.

По его мнению, у Могилевского вагоностроительного завода хорошие перспективы для развития.

"Здесь низкие складские запасы готовой продукции - всего сто вагонов, и они уже предварительно реализованы, - сказал Андрей Кобяков. - Сейчас то, что запущено в производство, имеет конкретный адресат".
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