В следующем году подвижной состав ГП «Минсктранс», возможно, пополнится еще 60-тью электробусами, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил в ходе прямой линии 26 августа директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, небольшая часть этой партии, возможно, выйдет на замену автобусам 1-го маршрута, а основную ее часть направят в район строительства очередного участка 3-ей линии метро, где в скором времени должны демонтировать контактные сети.

«Оценку эксплуатационных и ходовых качеств первой партии из 20 электробусов, которая работает сейчас, мы должны получить в январе-феврале. А пассажиры ими пока довольны, - отметил Валерий Шкуратов. - Кроме того, хоть эти машины недешевы, они помогут рационально расходовать городу средства и ресурсы во время строительства нового участка метро. Ведь в связи с этими работами уже в 2018 г., примерно с мая-июня, начнутся раскопки и перенос коммуникаций, смещение ул. Кижеватова и строительство объездов. Нужно будет демонтировать контактную сеть. Придется вместо троллейбусов пускать либо автобусы, либо электробусы. Пока остановились на последнем варианте».

По словам В. Шкуратова, контактные сети на улицах Асаналиева, Казинца, Корженевского, Кижеватова полностью самортизированы и подлежат капремонту. Вместо того, чтобы тратить немалые средства на эти работы, вместо троллейбусов по действующим здесь маршрутам (возможно, не по всем) пустят электробусы.

«Конечно, технологии этих машин у нас еще не полностью отработаны, некоторые комплектующие очень дороги. Но есть предпосылки к тому, что с каждым годом электробусы будут становиться дешевле», - считает В.Шкуратов.

В 2018 г. планируется также закупить 300 автобусов. По словам В.Шкуратова, они необходимы «Минсктрансу» в первую очередь для замены устаревшего подвижного состава. Но нужно и наращивать производственную базу в связи с тем, что в 2019 г. в Минске пройдут вторые Европейские игры.

«Только для обслуживания болельщиков, по предварительным подсчетам, понадобится около 200 единиц подвижного состава», - отметил директор ГУ «СТС».