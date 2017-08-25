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ЭКОНОМИКА РБ


КОБЯКОВ ЖДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
09:18 28.08.2017

Модернизация промышленных предприятий в Беларуси должна подтвердить свою эффективность. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков, подводя итоги рабочей поездки в Могилевскую область и посещения трех крупных промышленных предприятий региона: металлургического, автомобильного и вагоностроительного заводов.

"Главная задача в том, что мы должны теперь подтвердить эффективность принятых решений по модернизации данных предприятий. Что касается технологий, освоения оборудования, этот первоначальный этап выполнен. Сейчас главное - рынки сбыта, быть конкурентоспособными по цене, не уронить качество выпускаемой продукции и рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере, у государства - в виде оказанных мер поддержки. Все это должно постепенно возвращаться", - сказал глава правительства.

Пока, по его мнению, решения приняты правильные, и это подтверждается практическим результатом.

"Конечно, хотелось, чтобы это происходило быстрее. Не терпится получить конечный результат. Но иногда нужно набраться терпения, сжать зубы и работать. Вот та стадия, на которой мы сейчас находимся", - сказал Андрей Кобяков.

Он отметил, что модернизация Могилевского металлургического завода открывает новые перспективы для его развития.

На заводе освоено производство черновой оси для подвижного состава железных дорог (колеи 1520 мм по ГОСТ 31334-2007). Это технология очень высокого уровня.

"Особенно приятно, что наши конструкторы и технологи, создавая уникальное автоматизированное производство, продемонстрировали свою высочайшую квалификацию и во взаимодействии с итальянской компанией "Даниели" создали совместный продукт, который реально и эффективно работает", - подчеркнул Андрей Кобяков.

По мнению премьер-министра, сейчас самое главное - своевременно освоить возможности, которое дает оборудование. Пока мощности нового производства работают на 38%. По докладам руководства предприятия, вопросы реализации продукции еще требуют решения, но благодаря высокому качеству и конкурентоспособности этих изделий понятно, что они будут востребованы на внутреннем и внешнем рынках.

"Здесь был продемонстрирован хороший уровень технологической подготовки и белорусских специалистов, которые способны автоматизировать сложнейшие процессы обработки крупногабаритных деталей, - отметил Андрей Кобяков. - Это внушает определенный оптимизм, что нам и более серьезные задачи по плечу. Производство перспективное, и мы рассчитываем, что для Могилевского металлургического завода оно в будущем станет основным ядром экономического роста".
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