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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ ИЗРАСХОДОВАНО 32,5 МЛН РУБЛЕЙ
17:42 25.08.2017

За первое полугодие 2017 года на проведение защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионуклидами территориях израсходовано 32,5 млн рублей, в том числе на агрохимические меры – 31,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, проведено известкование кислых почв на площади 4,2 тыс. га, поставлено 12,8 тыс. тонн действующего вещества фосфорных и 29,1 тыс. тонн действующего вещества калийных удобрений. Для обработки химическими средствами 38 га посевов корнеплодов на загрязненных землях поставлены гербициды на сумму 7,8 млн рублей. Для выпаса скота из личных подворий создано 40 га культурных кормовых угодий. Проведены работы по подкормке азотными удобрениями пастбищ, созданных для скота из личных подсобных хозяйств, на площади 356 га.

В Гомельской и Могилевской областях силами специализированных предприятий «Полесье» и «Радон» проведены работы по разборке и захоронению 474 объекта. Захоронено в реабилитируемых населенных пунктах 306 подворий и 136 капитальных строений, на отселенных территориях – 26 подворий и 6 капитальных строений. Выполняются плановые работы по обслуживанию 86 пунктов захоронения отходов дезактивации. На указанные цели израсходовано 3,3 млн. рублей.

Организовано и проведено 580 рейдовых мероприятий, выявлено 52 нарушения требований режима радиационной безопасности на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, порядка природопользования. Составлено 192 протокола об административных правонарушениях. Фактов несанкционированного использования земель отчуждения не установлено.

На территориях зон отчуждения и отселения Гомельской области зарегистрировано 4 случая возгораний.
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