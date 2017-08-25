В соответствии с законодательством в отдельных учреждениях профессионально-технического образования продлены сроки приема до полного укомплектования учебных групп, но не позднее чем до 15 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, продолжается прием преимущественно по профессиям строительства, машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства.

Более подробную информацию можно получить на сайтах учреждений образования (сайт Министерства образования – Абитуриенту – Поступающим в учреждения профессионально-технического образования – Учреждения профессионально-технического образования).

Лица, поступающие в учреждение образования для получения профессионально-технического образования, подают в приемную комиссию следующие документы:

заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме;

оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения;

документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение;

6 фотографий размером 3 x 4 см.

При подаче документов поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних, не имеющих такого документа, – свидетельство о рождении).