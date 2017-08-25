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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЕМ В ПРОФЛИЦЕИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕДЖИ ПРОДОЛЖИТСЯ ДО 15 СЕНТЯБРЯ
17:27 25.08.2017
В соответствии с законодательством в отдельных учреждениях профессионально-технического образования продлены сроки приема до полного укомплектования учебных групп, но не позднее чем до 15 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, продолжается прием преимущественно по профессиям строительства, машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства.
Более подробную информацию можно получить на сайтах учреждений образования (сайт Министерства образования – Абитуриенту – Поступающим в учреждения профессионально-технического образования – Учреждения профессионально-технического образования).
Лица, поступающие в учреждение образования для получения профессионально-технического образования, подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения;
документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение;
6 фотографий размером 3 x 4 см.
При подаче документов поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних, не имеющих такого документа, – свидетельство о рождении).
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