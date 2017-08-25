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ЭКОНОМИКА РБ


ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЛОТАМИ ОБСУДИЛИ В ЗАКАЗНИКЕ «СПОРОВСКИЙ»
17:19 25.08.2017

Проект «Клима-Ист», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Программой развития ООН, провел обучающий семинар «Охрана и устойчивое использования болотных территорий Беларуси. Пути и способы решения проблем».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, мероприятие прошло в эколого-информационном центре Республиканского биологического заказника «Споровский» с участием представителей расширенного заседания бюро Отделения биологических наук НАН Беларуси.

Участники семинара осмотрели проектные территории проекта, посетили станцию альтернативной энергетики. Им была продемонстрирована работа техники по кошению болотной биомассы. На семинаре обсуждались вопросы получения экономических выгод от реализации проекта, использования болотной биомассы в энергетических целях, результаты мониторинга за состоянием биоразнообразия животных и растительных сообществ. О сохранении и устойчивом управлении низинными болотами в Республике Беларусь участникам рассказал руководитель проекта «Клима-Ист» Владимир Колтунов.

«Проект завершается. Важно не потерять позитивные результаты. Важно увидеть, какой экономический эффект мы получаем, чтобы заказник прочно стал на ноги и продолжал развиваться», - отметил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут.
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