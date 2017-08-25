За счет субвенций, переданных в бюджеты областей на социально-экономическое развитие пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС регионов, проводятся строительные работы, израсходовано в первом полугодии 2017 года 31,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, сданы в эксплуатацию 137 квартир общей площадью 6,4 тыс. кв. метров, газифицировано 212 жилых домов, проложено 22,8 км газопроводных сетей, 1 км водопроводных сетей. Введены в эксплуатацию 2 станции обезжелезивания в Могилевской области, завершена реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (1-й пусковой комплекс) и станции второго подъема со станцией обезжелезивания в Хойниках, центральной районной больницы Хойников (1-й пусковой комплекс), помещений под отделение реанимации и хирургии позвоночника, фасадов областной клинической больницы в Гомеле.

Проведена модернизация здания спортивно-оздоровительного комплекса «Бриз» СШ №1 Чечерска, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Костюковичах Могилевской области. Завершены реконструкция части ул. Ленинской с благоустройством и строительство автостанции в г.п. Краснополье, профилактория автотранспортного предприятия №18 Ветки под пожарную часть с административными помещениями. Введена в эксплуатацию птицефабрика ОАО «Хальч» н.п. Новоселки Ветковского района производственной мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год.